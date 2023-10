Guerre Israël-Hamas : l'Ouganda s'est exprimé, le Rwanda discret

information fournie par France 24 • 10/10/2023 à 14:37

Ce week-end, les réactions africaines à la reprise soudaine du conflit israélo-palestinien se sont multipliées. Si l’Algérie, la Tunisie et le Soudan ont clairement exprimé un soutien au Hamas, d’autres comme le Kenya et le Togo ont condamné les attaques contre Israël. Des positions tranchées que l’Afrique des Grands Lacs préfère éviter, notamment en Ouganda et au Rwanda, deux partenaires privilégiés d’Israël, mais qui restent très discrets pour le moment.