information fournie par France 24 • 20/11/2023 à 09:52

Depuis les attentats du 7 octobre en Israël, le Hamas est engagé dans une lutte à mort avec l'État hébreu. Tsahal, l'armée israélienne, a entrepris de "détruire", selon ses mots, l'organisation islamiste palestinienne. Mais l'offensive aérienne devenue terrestre a-t-elle des chances d'aboutir, et au prix de combien de vies humaines ? L'analyse d'Agnès Levallois, Institut de Recherche et d'études Méditerrané Moyen-Orient et maîtresse de conférence à la Fondation pour la recherche stratégique.