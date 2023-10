information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 20:10

L’attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre, puis les bombardements aériens d’Israël sur la bande de Gaza ont bouleversé le monde entier. Des milliers de blessés, des centaines d’otages, des centaines de milliers de déplacés… Les deux camps ont payé un lourd tribut, et la paix n’a jamais semblé aussi inaccessible au Proche-Orient. Malgré l’horreur, et peut-être même à cause de l’horreur, des Israéliennes et des Palestiniennes se mobilisent pour demander, inlassablement, la paix.