Guerre Hamas-Israël : "le Hezbollah sur le plan militaire c’est autre chose que le Hamas"

information fournie par France 24 • 30/10/2023 à 09:00

21 jours après l’attaque du Hamas sur Israël, l’armée israélienne s’apprête à entrer dans la bande de Gaza pour lancer une invasion terrestre. Quelles pourraient être les conséquences sur la région du Proche-Orient ? Pour François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), auteur des "Les leçons d’une guerre" (Ed Odile Jacob) et invité de France 24, "c’est la méga question, l’Iran et le Hezbollah ont entre leurs mains la capacité de faire changer les dimensions de ce conflit, de passer à quelque chose d’infiniment plus violent militairement et de plus large régionalement."