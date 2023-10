information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 15:52

Trois semaines après les attaques du Hamas sur Israël, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est catastrophique et la population civile est aux abois. Le pire est à venir. Pour Guillemette Thomas, coordinatrice médicale de MSF France et invitée de France 24, "ce dont les Gazaouis ont besoin c’est d’un cessez-le-feu et d’une levée de blocus."