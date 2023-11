Guerre entre Israël et le Hamas : où en est-on sur la question des otages ?

information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 20:10

En Israël, des proches d'otages enlevés par le Hamas sont partis de Tel-Aviv pour une marche de 5 jours jusqu'à Jérusalem. Certains demandent "un accord sur les otages, maintenant". La branche armée du Hamas a affirmé vouloir libérer jusqu'à 70 femmes et enfants retenus dans la bande de Gaza en échange d'une trêve de cinq jours incluant un cessez-le-feu complet et une distribution d'aide humanitaire. Le Qatar a exhorté Israël et le Hamas à saisir l'occasion offerte par sa médiation pour obtenir la libération des otages, tout en soulignant que l'aggravation de la situation à Gaza entravait ses efforts.