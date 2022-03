Guerre en Ukraine: "Poutine ne doit pas détourner notre attention des autres dictateurs répugnants"

information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 07:58

A la Une de la presse, ce mardi 15 mars, les accusations des Etats-Unis, qui accusent la Chine d’être disposée à soutenir militairement la Russie, dans la guerre en Ukraine. Des révélations sur la livraison d’armes françaises à la Russie entre 2015 et 2020, malgré l’embargo européen décrété en 2014. Des remous autour d’une possible visite de Boris Johnson en Arabie saoudite. Et Emmanuel Macron en Volodymyr Zelensky.