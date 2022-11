information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 11:49

Les bombardements massifs continuent de s’abattre sur les infrastructures ukrainiennes, causant des morts, et détruisant le patrimoine ukrainien. Selon Martin Duplantier, architecte, président d’AMO (Architecture et Maître d’Ouvrage), invité de France 24, "L’architecture fait le lien entre les hommes et fait un lien entre les hommes, les habitants, et un lieu, une géographie". Eclairages.