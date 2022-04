information fournie par France 24 • 29/04/2022 à 11:45

Un quartier du centre de la capitale ukrainienne Kiev a été la cible jeudi soir de deux missiles tirés par la Russie, faisant plusieurs blessés et au moins un mort. La ville n'avait plus été touchée par les bombardements depuis mi-avril, et cette attaque a eu lieu lors de la visite du Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans le pays.