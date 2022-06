information fournie par France 24 • 15/06/2022 à 15:29

Avant l'invasion par la Russie, l'Ukraine, puissance agricole, prévoyait de fournir cette année environ 12 % du blé exporté dans le monde, et plus de 16 % du maïs. Mais les combats et les pénuries de carburant ont bouleversé son agriculture. Aujourd'hui, le problème le plus urgent est la difficulté à faire sortir les céréales du pays.