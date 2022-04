Guerre en Ukraine : la ville de Kramatorsk s'attend à une offensive, les habitants tentent de fuir

information fournie par France 24 • 06/04/2022 à 11:10

Sur le terrain militaire, la Russie l'a clairement dit : ses efforts vont désormais se concentrer sur le Donbass dans l'est de l'Ukraine. Historiquement, c'est l'ancien bassin minier de l'ex-URSS, le long de la frontière russe. C'est en ce moment la ligne de front la plus importante. Les troupes russes situées au nord et au sud pourraient faire la jonction dans les prochains jours. Au milieu se trouve notamment la ville de Kramatorsk toujours contrôlée par l'Ukraine. Les habitants s'attendent à une offensive et tentent de fuir.