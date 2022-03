information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 16:07

Alors que la guerre en Ukraine en est à son 20è jour, les pays voisins qui ne font pas parti de l'OTAN et de l'UE, notamment la Géorgie, craignent de plus en plus une invasion russe. Selon, Régis Gente, correspondant de France 24 et RFI à Tbilissi, les géorgiens suivent la situation en Ukraine et les agissements de Vladimir Poutine minute par minute.