information fournie par France 24 • 04/05/2022 à 11:14

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a détaillé le projet de nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Elles viseront des banques, dont la plus grande banque russe, Sberbank, et des personnalités. La mesure la plus forte sera un embargo total sur le pétrole russe, un embargo qui sera néanmoins progressif afin de ne pas pénaliser les économies européennes.