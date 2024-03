information fournie par France 24 • 19/03/2024 à 15:24

Au lendemain de la réélection de Vladimir Poutine, Moscou revendique la prise du village d'Orlivka, dans l'Est de l'Ukraine. Malgré des pertes importantes, l'armée russe avance lentement dans l'Est du pays. Une dernière victoire au prix de lourdes destructions qui met aussi en avant les difficultés de Kiev en termes de besoin urgent d'armes et de munitions.