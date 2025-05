Guerre en Ukraine : enquête sur les détentions arbitraires de civils par la Russie

information fournie par France 24 • 01/05/2025 à 11:22

Depuis le début de la guerre du Donbass en 2014, le régime installé par la Russie dans cette région de l'est de l'Ukraine a eu massivement recours aux détentions arbitraires de civils. Quiconque critique l'occupation - journalistes, activistes, femmes et hommes politiques locaux... - s'expose à l'emprisonnement et aux tortures systématiques qui l'accompagnent. Certains sont détenus pour quelques jours, d'autres depuis des années. Enquête de notre correspondant en Ukraine, Gulliver Cragg, avec le consortium de médias de Forbidden Stories.