Guerre au Soudan : situation nutritionnelle catastrophique

information fournie par France 24 • 14/09/2024 à 14:33

Selon les dernières données de l’ONU, plus de 15 500 personnes ont été tuées dans la guerre au Soudan, qui déchire le pays depuis plus d'un an. Plus de 10 millions de femmes, d'Hommes, d'enfants ont été jetés sur les routes… Ils sont au moins 300.000 dans le camp de déplacés de Zamzam, à une quinzaine de kilomètres d’El-Fasher, dans le nord du Darfour. Les autorités sanitaires et Médecins Sans Frontières alertent aujourd'hui contre une situation nutritionnelle catastrophique à Zamzam. Nabia Makhloufi interview Michel-Olivier Lacharité, responsable des urgences de MSF.