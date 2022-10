Grèves dans les raffineries : la situation se complique dans les stations-service

information fournie par France 24 • 17/10/2022 à 14:20

Emmanuel Macron a dit lundi 17 octobre vouloir que la crise du carburant "se règle le plus vite possible", promettant de "faire le maximum". "Je suis aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui en ont assez de cette situation", "on va continuer de faire le maximum", a affirmé le président de la République lors d'une visite au Mondial de l'auto à Paris. Dans les stations-service, la situation se complique.