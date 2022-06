information fournie par France 24 • 21/06/2022 à 16:29

Les cheminots britanniques commencent ce mardi une grève de trois jours pour les emplois et les salaires alors que l'inflation au Royaume-Uni est au plus haut depuis 40 ans. La mobilisation est annoncée comme la plus importante depuis 1989. Elle pourrait s'étendre à d'autres secteurs, comme la santé, l'éducation, la collecte d'ordures ou encore les télécoms. Les précisions d'Hervé Amoric depuis Londres.