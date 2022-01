Grève dans l'Éducation nationale : les raisons de la colère

information fournie par France 24 • 13/01/2022 à 13:53

L'ensemble des syndicats de la profession ont appelé à la grève dans les écoles, les collèges et les lycées. Ils dénoncent "une pagaille indescriptible" dans les établissements scolaires en raison de l'épidémie de Covid-19 et des protocoles sanitaires. Les précisions de Rodrigo Arenas, représentant et ancien coprésident de la FCPE.