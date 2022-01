Grève dans l'Éducation nationale : le gouvernement promet des avancées

information fournie par France 24 • 14/01/2022 à 10:45

Les enseignants et autres personnels de l'Education nationale, exaspérés par la valse des protocoles sanitaires liés au Covid-19, se sont mis massivement en grève jeudi et ont manifesté pour demander des avancées au gouvernement, qui leur a promis des masques FFP2 et des remplaçants.