22/09/2022 à 16:22

Prenez trois des plus belles plumes de la chanson française actuelle, réunissez-les pendant quelques jours dans un studio : vous obtenez un album écrit à six mains, et des titres entre poésie, engagement et autodérision. Grands Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué signent ensemble un album baptisé "Éphémère". Deux d'entre eux sont les invités de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "À l'affiche".