"GPA : une hypocrisie française ?"

information fournie par France 24 • 29/04/2024 à 13:10

En France, les partisans et les opposants à la Gestation pour autrui (GPA) s’affrontent à nouveau par interventions médiatiques interposées. Pour certains, la loi française, qui interdit la GPA, n’est pas au diapason de l’époque, tandis que pour les autres, l’exploitation du corps des femmes est insupportable. Les Français sont divisés et les couples qui ont recourt à la GPA, dans la clandestinité, sont nombreux. Nous en débattons avec nos invités : Mathieu Nocent, Fabrice Pierrot et Valérie Kokoszka.