"Il est hors de question que j'apporte ma voix à la continuité d'une politique qui amène le pays dans le chaos", réagit la députée Clémentine Autain après le discours de politique générale de Sébastien Lecornu.
Gouvernement Lecornu: "Il n'y a pas de doute sur la censure" (Autain)
