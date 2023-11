information fournie par France 24 • 07/11/2023 à 17:11

Au total, quatre-cent-soixante-six livres parus lors de la dernière rentrée littéraire étaient en lice. Et il n’en reste qu’un, grand gagnant de la course au plus prestigieux des prix de la littérature française. Le Goncourt 2023 a été attribué à "Veiller sur elle", de Jean-Baptiste Andréa.