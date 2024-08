information fournie par France 24 • 09/08/2024 à 12:12

Le Ghana se rélève doucement d'une crise économique qui s'est répercutée sur le coût de la vie. Mais en juin dernier, le taux d'inflation est passé à 22,8%, son plus bas niveau depuis plus de deux ans. Le pays a également conclu un accord avec ses créanciers pour la restructuration d'une dette internationale de 13 milliards de dollars. Reportage de Julia Guggenheim, Justice Baidoo et Theodore Abiwu.