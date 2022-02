Gérard Depardieu réinvente Simenon dans "Maigret"

information fournie par France 24 • 23/02/2022 à 16:51

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Xavier Leherpeur reviennent sur le retour de Patrice Leconte derrière la caméra. Pour une rencontre entre un monstre du cinéma, Gérard Depardieu, et le plus célèbre héros du polar français, le commissaire Maigret. Également à voir en salles, le film "Ils sont vivants" dans lequel Marina Foïs incarne le rôle d'une femme xénophobe tombée amoureuse d'un clandestin dans la jungle de Calais. Et la réédition en copie restaurée de la trilogie du "Parrain", cinquante ans après sa sortie.