Géorgie : le Parlement vote pour contourner le veto à la loi sur l'influence étrangère

information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 10:42

Le Parlement géorgien a adopté mardi 28 mai définitivement une loi sur l'influence étrangère, balayant les avertissements de l'UE et des Etats-Unis et poussant à nouveau dans la rue des milliers de Géorgiens dénonçant un texte rapprochant ce pays du Caucase de la Russie. Les députés du parti au pouvoir du Rêve géorgien, majoritaires dans l'hémicycle, ont adopté la loi par 84 voix pour, et quatre contre, contournant le véto qu'avait apposé la présidente pro-occidentale Salomé Zourabichvili après l'adoption du texte au Parlement le 14 mai. Les précisions de Régis Genté, correspondant de RFI et France 24 en Géorgie.