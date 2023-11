information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 20:34

Cette 4ème semaine de guerre entre Israel et le Hamas a été marquée par le bombardement du plus grand camp de réfugiés, Jabalia, dans le nord de Gaza, mais aussi par les premières évacuations de gazaouis vers l'Egypte, par les exactions commises par des colons israéliens à l'encontre de palestiniens en Cisjordanie, par la seconde visite d'Anthony Blinken en Israel, et encore par la première prise de parole du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au Liban. Une région au bord de l'embrasement.