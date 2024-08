information fournie par France 24 • 10/08/2024 à 17:31

Une frappe aérienne israélienne a été lancée, ce samedi 10 août, sur une école à Gaza, faisant plus de 90 morts, dont des femmes et des enfants. L'armée israélienne affirme que le site abritait des terroristes. Rami Abou Jamous, journaliste indépendant, a témoigné au micro de France 24 pour contextualiser cette frappe et tirer la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza.