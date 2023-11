information fournie par France 24 • 09/11/2023 à 15:56

L’hémorragie continue, plus de dix mille morts côté palestinien et aucun cessez-le-feu. Les ONG font face à une situation humanitaire catastrophique. Quid du droit international ? Pour Lucile Marbeau, porte-parole du Comité International de la Croix-Rouge, invitée de France 24, "que même dans les hostilités, la population civile, les infrastructures civiles demeurent protégées et qu il faut respecter tous les principes de ce qu’on appelle la conduite des hostilités."