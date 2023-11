Gaza : "la situation humanitaire est vraiment catastrophique"

information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 15:24

Un mois après le début de l’attaque du Hamas sur Israël, plus de 10.000 personnes sont mortes dont plus de 9000 côté palestinien. Malgré cette hécatombe, les affrontements continuent dans la bande de Gaza mettant en péril toute une population civile. Pour Tamara Alrifai, directrice de la communication et des relations extérieures de l’UNRWA (L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), invitée de France 24, "nous assistons à une crise humanitaire mais aussi à un écroulement de l’ordre public." Explications.