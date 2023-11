information fournie par France 24 • 07/11/2023 à 11:39

Après bientôt un mois de combats à Gaza, le passage de l'aide humanitaire continue d'être rendu quasiment impossible par la poursuite des bombardements et l'offensive terrestre. Israël n'entend pas suspendre pour l'heure sa traque du Hamas. Comment dans ces conditions envisager la mise en place de corridors pour évacuer les civils ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Antoine Mariotti et Stéphane Amar à Jérusalem.