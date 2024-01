information fournie par France 24 • 23/01/2024 à 10:31

D'intenses combats ont toujours lieu entre les membres du Hamas et l'armée israélienne et se concentrent sur la ville de Khan Younès. Tsahal dit avoir pris le contrôle de postes de commandement du Hamas. Deux hôpitaux sont encerclés et soupçonnés d'abriter les responsables du groupe islamiste du Hamas. 221 soldats israéliens ont été tués depuis le début de ces opérations, 21 ces dernières 24h. Le plus lourd bilan depuis cette guerre.