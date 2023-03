Gardez le cap en 2023 avec la gamme de fonds ODDO BHF Polaris Range

information fournie par Boursorama • 10/03/2023 à 14:22

Dans ce numéro de tendances de fonds, Sophie Monnier, spécialiste produits allocation d'actifs et gestion diversifiée chez Oddo BHF AM fait le point sur la gamme de fonds globaux diversifiés ODDO BHF Polaris. Une gamme créée en 2005 qui comprend 4 profils différents : un modéré, un équilibré, un fonds flexible et un fonds dynamique.

Comment a-t-elle traversé 2022 ? Quelles sont ses convictions pour 2023 ? Comme les différents fonds intègrent-ils l'enjeu ESG alors que l'année écoulée a été exigeante pour l'approche extra-financière ?

Toutes les réponses dans cette vidéo, avec en prime, des exemples d'entreprises qui respectent les critères pour faire partie de la gamme Polaris : peu endettement, présence sur un marché à fort potentiel avec des barrières à l'entrée et une capacité à relever ses prix (pricing power).

Les valeurs mobilières présentent un risque de perte totale en capital. Tout investissement doit s'envisager à moyen long terme.

Vidéo sponsorisée.