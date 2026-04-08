Le garde des Sceaux Gérald Darmanin annonce à l'Assemblée nationale avoir saisi l'inspection générale de la Justice après des fuites dans les médias lors de la garde à vue de la députée européenne LFI Rima Hassan. "J'ai fait mon travail depuis ce matin (mercredi). L'Inspection de la justice est saisie", déclare le ministre, en réponse à une question du député LFI Thomas Portes, qui a notamment mis en cause le porte-parole de la Chancellerie, Sacha Straub-Kahn. SONORE
Garde à vue de Rima Hassan: Darmanin a saisi l'Inspection générale de la justice
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