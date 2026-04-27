Réactions dimanche à Washington devant l'hôtel où s'est tenu la veille le dîner des correspondants de la Maison Blanche, interrompu après qu'un homme armé a fait irruption dans la salle.
Gala de la presse : réactions à Washington face à l'intrusion d'un homme armé
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