information fournie par France 24 • 01/09/2023 à 00:56

En renversant Ali Bongo, l'armée a-t-elle mis fin à une demi-siècle d'une dynastie kleprocratique ou simplement cherché à perpétuer l'ordre en place ? Dans l'actualité aussi la contre-offensive ukrainienne: enfin une percée au sud ? On va plus loin avec Marc Semo, Bilal Tarabey et Emmanuelle Chaze à Kiev.