Gabon : le dialogue national inclusif s'achève avec des résolutions phares

information fournie par France 24 • 29/04/2024 à 11:02

Au Gabon, le dialogue national inclusif s'achève. Pendant près de trois semaines, les experts réunis en commissions techniques ont débattu, entre autres, des réformes politiques et institutionnelles. Parmi les résolutions phares adoptées par les participants, on peut citer le maintien de la date de la transition déjà fixée à deux ans et le retour au septennat dès la présidentielle prévue en août 2025. Le rapport général de ces assises fera l'objet d'une cérémonie de remise officielle ce 30 avril au chef de l'État gabonais, chef de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.