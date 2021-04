G Fund Future for Generations : investir pour un monde plus durable.

Partenaire • 15/04/2021 à 08:59

Fonds thématique diversifié, labellisé ISR, G Fund Future for Generations, cible des entreprises qui apportent des solutions concrètes aux enjeux climatiques, énergétiques, de consommation durable et de santé. Stephan Mazel, Responsable de la Gestion Crédit, gérant de la poche obligataire et Juliette de Montety, Gérante Actions, gérante de la poche actions, Groupama Asset Management vous présentent les orientations prises sur ce fonds sur la période récente.