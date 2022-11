information fournie par France 24 • 23/11/2022 à 14:18

Une fusillade mardi 22 novembre dans un supermarché Walmart en Virginie, dans l'Est des Etats-Unis, a fait six morts et le tireur présumé est également décédé, ont annoncé mercredi 23 novembre les autorités, un nouveau drame par arme à feu qui survient avant les célébrations de Thanksgiving et après une tuerie le week-end dernier dans une boîte LGBT du Colorado.