Fukushima, un chantier sans fin : 14 ans après, le difficile travail de décontamination

information fournie par France 24 • 19/05/2025 à 11:51

C’est un chantier sans fin, qui a commencé il y a quatorze ans. Au Japon, la décontamination de la centrale nucléaire de Fukushima suit toujours son cours. Cet été, cela fera désormais deux ans que TEPCO, le groupe en charge de ce projet titanesque, a commencé à rejeter dans la mer l’eau traitée, qui fut autrefois en contact avec les réacteurs pour les refroidir. En novembre 2024, quelques grammes de débris radioactifx ont été retirés pour la première fois des réacteurs, et un second retrait vient d’avoir lieu il y a quelques semaines. Autour de la centrale, si certaines zones sont toujours inhabitables, la vie reprend peu à peu son cours dans la zone. Reportage de nos correspondants, Alexis Bregere, Mélodie Sforza et Airi Futakuchi.