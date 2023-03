Frontière canado-américaine : quand les migrants font marche arrière vers les États-Unis

information fournie par France 24 • 15/03/2023 à 15:03

À la plus longue frontière du monde, entre États-Unis et Canada, un phénomène inquiète les autorités canadiennes et, depuis peu, les élus américains. De plus en plus de migrants repassent du Canada vers les États-Unis, où beaucoup espèrent travailler plutôt que d'attendre d'obtenir un statut de réfugié au Canada. En cause, selon certains : le temps de traitement des demandes d'asile qui s'allonge au Canada. Mais ce trajet sous des températures glaciales se révèle très dangereux, et parfois mortel. Reportage entre l'État de New York et la province du Québec signé Fanny Chauvin, Joanne Profeta, et François Rihouay.