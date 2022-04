Fred Ebami, pop artiste engagé qui a pour muses des figures historiques africaines

information fournie par France 24 • 04/04/2022 à 11:56

Nelson Mandela en super-héros, de la soupe Fela Kuti, Kanye West en Mobutu ou encore la militante Aisha Yesufu accompagné du slogan "Arrêtez l'hémorragie" : ces personnalités font partie du monde de Fred Ebami, pop artiste précurseur et ludique. Il mixe digital et peinture acrylique pour créer des portraits colorés et engagés de figures qui ont marqué les cultures africaine et afro-américaine. Sa nouvelle série "You can impact" sera présentée en avril au Little Africa Paris Village.