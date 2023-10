Fraude FTX : le procès de Sam Bankman-Fried s'ouvre à New York

information fournie par France 24 • 03/10/2023 à 09:53

Le procès de Sam Bankman-Fried s'ouvre ce mardi à New York. Ce génie des cryptomonnaies, longtemps adulé est aujourd'hui considéré comme un paria, responsable de la faillite de FTX – la deuxième plus grande plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde – et surtout accusé de fraudes et de blanchiment. Il s'agit à coup sûr de la plus grave affaire dans le domaine des cryptos. Le procureur en charge du dossier la considère même comme la plus grande affaire financière de l'histoire.