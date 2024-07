Frappes et combats dans la ville de Gaza, reprise attendue des négociations au Qatar

information fournie par France 24 • 11/07/2024 à 11:26

D'intenses combats se déroulent jeudi 11 juillet à Gaza, pilonnée par l'armée israélienne, malgré le terme mis la veille à une vaste opération israélienne dans le secteur est de cette ville, totalement dévasté, au dixième mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Après des mois d'efforts diplomatiques restés vains, de nouvelles discussions doivent commencer au Qatar, pays médiateur avec les Etats-Unis et l'Egypte, pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu et une libération d'otages. Les précisions de Claire Duhamel, correspondance de France 24 en Israël.