information fournie par France 24 • 03/10/2023 à 14:02

Le gouvernement français a engagé 125 millions d’euros pour doper les exportations dans son plan intitulé Osez l’export, annoncé le 31 août dernier. Quelles sont les entreprises bénéficiaires ? Et sur quels critères ? Notre invité Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, nous donne des réponses.