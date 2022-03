France : plusieurs dépôts pétroliers bloqués en Bretagne avec la hausse des prix du carburant

information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 16:48

Les dépôts pétroliers de Lorient et Brest étaient bloqués mardi 15 mars par des transporteurs, des agriculteurs et des pêcheurs pour dénoncer la hausse du prix des carburants. À Brest, des palettes et des troncs de bois brûlaient devant le dépôt et plusieurs affiches étaient déployées, sur lesquelles il était notamment écrit "gasoil trop cher, bateau à terre" ou "gasoil trop cher on l'a dans le derrière".