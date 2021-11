information fournie par France 24 • 15/11/2021 à 17:19

Le collectif "Nous Toutes" a annoncé l’organisation de près de soixante manifestations dans toute la France le 20 novembre, à quelques jours de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, afin de sensibiliser et dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Plus de détails avec Célia Levy, membre du Collectif Nous Toutes.