information fournie par France 24 • 21/08/2024 à 10:39

Voici quelques chiffres clés : 375 gardes à vue, plus de 500 kg de résine de cannabis saisis, et près de 2 millions d'euros récupérés. En France, les opérations "Place nette" menées entre le 1er janvier et le 1er août montrent déjà des résultats significatifs. Le gouvernement, cependant, annonce que ces efforts ne sont pas prêts de s'arrêter. Les explications de Yann Bisiou, maître de conférences à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.