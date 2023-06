France : "des moyens supplémentaires" vont être déployés face aux émeutes

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 15:03

Emmanuel Macron a dénoncé vendredi "une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent" et annoncé que "des moyens supplémentaires" allaient être déployés par le ministre de l'Intérieur après trois nuits d'émeutes urbaines à la suite du décès du jeune Nahel lors d'un contrôle policier à Nanterre. Lors du Comité interministériel de crise qui s'est tenu au ministère de l'Intérieur, le chef de l'État s'est félicité de la réponse "rapide et adaptée" des forces de l'ordre. Il a par ailleurs appelé "tous les parents à la responsabilité" et a également demandé aux réseaux sociaux le "retrait" de contenus et l'identification d'utilisateurs liés à ces violences urbaines. Pour en parler, FRANCE 24 reçoit Fiona Lazaar, ancienne députée LREM. Notre chroniqueuse politique Flore Simon reviendra quant à elle sur la courte déclaration du président français.